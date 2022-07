28. Święto Bolesławieckiej Ceramiki już 17 sierpnia. Kto wystąpi na dużej scenie i jakie atrakcje czekają na gości?

28. Święto Bolesławieckiej Ceramiki w przedostatni weekend wakacji

Kto jeszcze nigdy nie był na święcie ceramiki, ten ma okazję, żeby nadrobić zaległości. W tym roku czekają na nas: targi ceramiki, Giełda Staroci, a także parada, która wystartuje z ulicy Kościelnej i przemierzy Rynek, ul. Sierpnia ’80, Asnyka, Jasińskiego, Spółdzielczą i zakończy się na Stadionie Miejskim.

Co przygotować na paradę?

W tym roku strój to nie wszystko. Przedmiotem konkursu będą instalacje przestrzenne niesione przez uczestników podczas parady. Jakie? Przedstawiające coś, co kojarzy się z Polską, ale wykonane tak, aby widać było nawiązania do ceramiki bolesławieckiej. Zgłoszenia do 8 sierpnia 2022 roku. Kartę zgłoszeń do udziału w paradzie, a także do konkursu na najciekawsze przebranie oraz regulamin można pobrać na stronie: ,