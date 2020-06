37. finał Turnieju Małych Form Satyrycznych już 12 września

Jury Konkursu na Tekst Satyryczny 37. Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni zakwalifikowało do finału następujące teksty:

„Metoda” - Agaty Biłas

„Swoje własne zdanie” i „Historia życia i picia” - Grzegorza Żaka

„Jak wytresować właściciela” - Joanny Gryziewicz

„Pro Publico Bono” - Leszka Sokołowskiego

„Ty się ucz” - Iwonny Buczkowskiej

„W Zębodłubie” - Macieja Kwiatkowskiego

„Medycyna estetyczna w czasach Bolesława Krzywoustego” - Witolda Pelki

„Kogucik czy kurka” i „Wigilia przedstawiciela Ha.” - Marcina Królikowskiego

„Znieczulica” - Jakuba Bolca

JURY W SKŁADZIE:

Joanna Kołaczkowska

Natalia Grzeszczyk

Artur Andrus

Zdzisław Justyński

Łukasz Szwed

Stanisław Zygmunt

Do finału 37.Turnieju Małych Form Satyrycznych Bogatynia 2020 Komisja Kwalifikacyjna zaprosiła następujące kabarety i podmioty:

Kabaret Trzecia Strona Medalu z Krakowa

Władysława Edelmana z Zielonej Góry

Zespół Kwiatkowski i Bank z Krakowa

Szymona Łątkowskiego z Poznania

Grupę On On On z Warszawy