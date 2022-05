5000 zł- pula nagród za najpiękniejszą metamorfozę zgorzeleckiego ogrodu

W czasach wszechobecnej betonozy, ogrody i tereny zielone są jak najbardziej pożądane. Wśród zieleni zdecydowanie przyjemniej się odpoczywa i spędza czas, a miasta wyglądają piękniej. Teraz burmistrz Zgorzelca postanowił docenić pracę miłośników przyrody.

- Konkurs skierowany jest do osób, których ogrody dopiero powstają. Na metamorfozę uczestnicy mają czas do końca września, ale zgłoszenia do udziału w konkursie trzeba dokonać do dnia 31 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta Zgorzelec. Warunkiem uczestnictwa w rywalizacji jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą teren, który zostanie poddany metamorfozie. Pula nagród w konkursie wynosi 5000 zł. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 31 października 2022 r.- czytamy na stronie magistratu.