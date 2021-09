52- letnia mieszkanka Bolesławca już we wtorek w "Ninja Warrior". Była Mistrzyni Polski spróbuje swoich sił na arcytrudnym torze przeszkód

Przed nami kolejna dawka adrenaliny i arcytrudny tor przeszkód w programie "Ninja Warrior". Wśród uczestników znalazła się mieszkanka naszego regionu.

52-letnia Jolanta Anasiewicz z Bolesławca jest jedną z najstarszych uczestniczek „Ninja Warrior Polska”. Pomimo wieku to kobieta o niebywałej energii, której mogą jej pozazdrościć młodsze koleżanki. Pracę trenera rozpoczęła w 1989 roku. W Bolesławcu była pierwszą, która prowadziła aerobik. I prowadzi go do dziś. W latach 1994-2000 trenowała trójbój siłowy oraz była powołana do kadry narodowej. 3 razy zdobyła Mistrzostwo Polski. Kilka lat temu wróciła do sportów siłowych Bench Press, jest zawodniczką PRO. Obecnie to 6. najsilniejsza kobieta na świecie.

Czwarty sezon show to - oprócz znanych nam emocji – wiele niespodzianek – zarówno dla uczestników, jak i widzów. Zupełną nowością w programie jest Power Tower. To 12-metrowa wieża, na której zawieszone są przeszkody, sprawdzające siłę mięśni i odwagę. Ściga się na niej dwóch zawodników, którzy ukończyli tor eliminacyjny z najlepszym czasem. Ten, kto wygra wyścig, dostaje złoty bilet – gwarancję udziału w finale z pominięciem etapu półfinałowego. Ale to nie koniec nowych elementów w programie, dzięki którym emocje będą sięgały zenitu!