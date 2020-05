A tak było rok temu! Razem świętowali 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej (ZDJĘCIA)

Był ogromny tort, polska pomidorówka i niemiecka kartoflanka, miliony baniek i wiele innych atrakcji. Polacy i Niemcy zebrali się dzisiaj w Parku Nadnyskim, aby razem uczcić 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tak mieszkańcy Zgorzelca i Goerlitz świętowali rok temu. Dziś możemy jedynie pomachać do naszych sąsiadów zza Nysy Łużyckiej. Ale nie ma co się smucić! Jeszcze nie raz będziemy się razem bawić i radować!

