Agnieszka Wadzicka ze Skrzydlic to finalistka Miss Województwa Dolnośląskiego. O czym marzy, co robi na co dzień?

Agnieszka Wadzicka mieszka w Skrzydlicach w gminie Sulików. Ma 20 lat i jest w klasie maturalnej. Mierząca 170 cm wzrostu mieszkanka powiatu zgorzeleckiego znalazła się w zaszczytnym, finałowym gronie 56 najpiękniejszych Dolnoślązaczek.

Nasz gratulacje! To nie byle co, zostać jedną z najpiękniejszych mieszkanek Dolnego Śląska. Jak się z tym czujesz?

Emocje jeszcze nie opadły i czasami ciężko mi uwierzyć, że ta przygoda się nie skończyła i będzie trwała dalej. Jestem bardzo szczęśliwa, że się udało i będę miała możliwość niebawem wziąć udział w finałowej gali. Finał odbędzie się 21 maja w Tarczyński Arena Wrocław. W międzyczasie czeka nas jeszcze dużo pracy, aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia. W tej chwili się nie stresuje- do finału jeszcze dużo czasu, ale wiem, że podczas wydarzenia stres na pewno będzie mi towarzyszył, tak jak to było podczas gali półfinałowej. Mimo to, idę po swoje- dam z siebie wszystko i będę czekała na odpowiedni werdykt. Co ma być to będzie- konkurencja jest naprawdę duża, ale wierzę, że może się udać.