Agnieszka Wadzicka ze Skrzydlic walczy o finał Miss Województwa Dolnośląskiego 2022 Paulina Gadomska

20- letnia Agnieszka Wadzicka to mieszkanka gminy Sulików, która walczy o tytuł Miss Województwa Dolnośląskiego 2022. Śliczna mieszkanka naszego regionu dotarła do półfinału. Teraz walczy o awans do kolejnego etapu. Możecie na nią zagłosować!