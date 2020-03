AKS, Karkonosze, a może Apis? Rusza runda wiosenna czwartej ligi!

Ekipa trenera ze Strzegomia jest faworytem do wygrania rozgrywek i tym samym powtórzenia wyniku z poprzedniego sezonu. W zespole panuje dobra atmosfera. Trudno się dziwić, bo AKS w sparingach osiągał dobre wyniki. Strzegomianie mają też za sobą udział w zgrupowaniu w Jagniątkowie. - Znakomity klimat gór Karkonoszy, sprzyjający rozwojowi formy sportowej naszych piłkarzy, pozwolił w pełni zrealizować plany szkoleniowców Roberta Bubnowicza. Litry potu wylaliśmy w hali sportowej, poznaliśmy lasy Karkonoskiego Parku Narodowego. Odwiedziliśmy Zamek Chojnik, pokazaliśmy swoje nietuzinkowe umiejętności na trasach Polany Jakuszyckiej biegając na nartach. Niewątpliwie praca włożona w trakcie realizacji planów treningowych na obozie sportowym przyczyni się do rozwoju sportowego reprezentantów naszego klubu i uzyskania dobrych i bardzo dobrych wyników w zbliżających się meczach ligowych - przeczytaliśmy na stronie internetowej klubu ze Strzegomia.

Drużynę z Jędrzychowic opuścił Mateusz Baszak. Piłkarz zwrócił na siebie uwagę przedstawicieli KS Polkowice i został wypożyczony do beniaminka II ligi. Ale to nie jedyne osłabienia Apisu. Wiosną zabraknie Karola Hodowanego, który był motorem wielu akcji. Przypomnijmy, że piłkarz doznał poważnego wypadku samochodowego i teraz zmaga się z rehabilitacją. Poza wspomnianymi zawodnikami trener Jurewicz nie będzie też mógł liczyć na Łukasza Chodygę i Konrada Skórę oraz Marcina Podwalnego. W ich miejsce klub sprowadził dwóch graczy z Polkowic - Dominika Medyńskiego i Tomasza Surożyńskiego. Dużym wzmocnieniem miał być Robert Pikulicki z Piasta Żerniki, ale w ostatnim sparingu doznał poważnej kontuzji więzadeł i najprawdopodobniej na wiosnę nie zobaczymy go w koszulce Apisu. Do Jędrzychowic wróciło kilku zawodników z wypożyczeń. Są nimi Mateusz Grajek, Tomasz Siłakowski (obaj Nysa Zgorzelec), Michał Rachański (powrót z Niemiec) oraz Aleksander Sobczak (Polonia Trzebnica). Czy wyżej wymienieni zawodnicy zdołają zastąpić tych, którzy odeszli? W Jędrzychowicach wierzą, że tak.

Duże nadzieje przed rundą wiosenną mają też Karkonosze i drugi zespół Chrobrego Głogów. Oba zespoły spotkały się ostatnio w sparingu, w którym górą byli głogowianie. Od początku spotkania to piłkarze trenera Jakuba Wolnego dyktowali warunki. Narzucili szybkie tempo, a jeleniogórzanie wyraźnie nie nadążali za ich akcjami. Ostatecznie Chrobry II wygrał 3:1. Choć był to tylko sparing, to w serca głogowian z pewnością wlał sporo „paliwa”.