Amazonki mają swoją siedzibę w Zgorzelcu. Potrzebne są jednak pieniądze na remont budynku

Stowarzyszenie Amazonek powstało jako samopomocowa grupa wsparcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Znaczna część osób dotkniętych chorobą przeżywa szok spowodowany diagnozą, operacją oraz lękiem przed przyszłością. Trudno im rozmawiać z lekarzem, z rodziną, a nawet z psychologiem szpitalnym. Dobrze spotkać wtedy osoby, które sobie z tą chorobą poradziły.

Pod koniec roku 2021 Amazonki otrzymały klucze do swojej przyszłej siedziby. Mieści się ona obok Centrum- Sportowo Rekreacyjnego. Budynek o powierzchni 256 m2 będzie wspaniałą lokalizacją dla działalności stowarzyszenia, ale dopiero po remoncie. Niestety to nie będzie takie proste, a problemem jak zawsze są pieniądze.

- Własnymi rękoma z pomocą młodzieży szkolnej ze szkoły Emilki o profilu budowlanym udało się nam uprzątnąć wewnątrz budynku, Burmistrz zapłacił za wywóz tych kontenerów. Mamy też zielone światło na wywóz betonu i szlaki z dachu, która pierwotnie służyła jako jego ocieplenie. Dzisiaj jest przemoczona i stanowi zagrożenie stąd należy to skuć i wywieść, najpierw trzeba zdjąć i utylizować pape ( częściowo już mamy to zrobione). Mamy firmę , która zajmie się skuciem betonu i wyrzuceniem szlaki, utylizacją reszty papy i posiadamy na to środki własne. Jednak nie mamy pieniędzy na zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem oraz na nowe jego pokrycie- informują zgorzeleckie Amazonki.