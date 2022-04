Andrzej Daszyński to zgorzelecka gwiazda sportu, wzór do naśladowania i chluba naszego miasta Paulina Gadomska

Na co dzień można spotkać go na basenie, gdzie czuwa nad bezpieczeństwem pływających zgorzelczan. W soboty często odwiedza Parkrun w Parku Nadnyskim, gdzie biega symboliczną "piątkę". Ma 73 lata, a na swoim koncie kilkadziesiąt zwycięstw w zawodach pływacki. Biega, pływa, jeździ na rowerze. Ikona sportu i wzór do naśladowania. Przeczytajcie historię Andrzeja Daszyńskiego ze Zgorzelca. To prawdziwy człowiek sportu.