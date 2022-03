Architektoniczne perełki naszego regionu. Domy przysłupowe dostają nowe życie. Zobaczcie jakie są cudowne

Domy przysłupowe na Dolnym Śląsku

Budynki mieszkalne zaczęto stawiać już w średniowieczu i są charakterystyczne dla terenu Górnych Łużyc. W Polsce ich największe skupisko znajduje się w Bogatyni. Więcej takich domów znajdziemy we wschodnich landach Niemiec i Czechach. W kraju wiele budynków zostało zniszczonych w wyniku działalności kopalni Turów (Wigancice Żytawskie, Strzegomice, Biedrzychowice, Rybarzowice) oraz powodzi, która zalała Bogatynię w 2010 roku.

Translokacja "Domu Kołodzieja"

O wartości domów przysłupowych zrobiło się pierwszy raz głośno, gdy Elżbieta Lech-Gotthardt zdecydowała się na translokację jednego z nich. Domu kołodzieja z Wigancic Żytawskich został rozebrany i przewieziony do Zgorzelca w 2005 roku. Demontaż trwał 3 dni, a stawiano go na nowo w 9 dni. Na potrzeby translokacji zinwentaryzowano 520 elementów konstrukcyjnych, które wykorzystano do jego budowy. W całym domu znajduję się 66 okien, a większość jest oryginalna. Dziś "Dom Kołodzieja" pełni funkcję dobrze prosperującej restauracji i hotelu, który jest chętnie odwiedzany przez gości z Polski i Niemiec.