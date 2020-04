Areszt dla 37-latka. Kradł, włamywał się, jeździł naćpany [ZDJĘCIA]

- Mężczyzna podejrzewany był między innymi o włamania do pojazdów, mieszkań, kradzieże mienia i samochodów, a także o niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kierowanie pojazdem pod wpływem środków psychotropowych. Łupem zatrzymanego padały elektronarzędzia, komputery, kamery, telefony, pieniądze oraz paliwo. Łączna wartość skradzionego mienia to ponad 55 000 zł, część udało się odzyskać- informuje podkom. Agnieszka Goguł z KPP w Zgorzelcu.

Sąd na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.