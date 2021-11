Autostrada A4 ma blisko 90 lat! Tak dolnośląski odcinek budowano w 1993 roku [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Karolina Niemczyk

Autostrada w ubiegłym wieku miała połączyć Berlin i Wrocław (dawniej Breslau) i prowadzić aż do Bytomia. Do 1939 przy budowie drogi zatrudniano w głównej mierze bezrobotnych obywateli III Rzeszy. Natomiast podczas II wojny światowej do prac wykorzystano przymusowych robotników i więźniów. Poniemiecka autostrada przetrwała bez zmian i większych remontów aż do lat 90. XX w.