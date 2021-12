Awantura w Zawidowie przez brak maseczki. Ochroniarz pracujący w markecie starł się z policjantami.

To kolejna awantura w powiecie zgorzeleckim i z użyciem siły z powodu braku maseczki. Tym razem do zdarzenia doszło w Zawidowie. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu, mundurowi kontrolujący czy mieszkańcy powiatu przestrzegają obostrzeń, weszli do jednego z marketów w przygranicznym miasteczku.

Jak się okazało, pracujący tam ochroniarz, który de facto powinien sam sprawdzać zachowanie klientów, nie miał założonej maseczki mimo obowiązujących obostrzeń.

Funkcjonariusze chcieli go wylegitymować, ten jednak zaczął być agresywny i nie wykonywał wydawanych mu poleceń, zaczął stawiać opór naruszając nietykalność cielesną funkcjonariuszy. W wyniku zachowania „ochroniarza” policjanci musieli użyć środków przymusu bezpośredniego - informuje kom. Agnieszka Goguł, oficer prasowy KPP w Zgorzelcu.

21-letni mężczyzna ostatecznie został zatrzymany i przewieziony na komendę w Zgorzelcu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.