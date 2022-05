Babyboom w Naszym Zoo w Goerlitz. W zagrodzie wiejskiej z każdej strony słychać piski młodych

Na ulubionym przez gości dziedzińcu zagrody wiejskiej oraz w wylęgarni możliwy jest bezpośredni kontakt z dorosłymi zwierzętami oraz potomstwem kóz turyńskich, owiec pomorskich oraz pisklętami. Niestety, w związku z obowiązującym rozporządzeniem o afrykańskim pomorze świń, świnie siodłate nadal przebywają w zamknięciu. To znaczy: obserwacja przez okno tak, dotykanie nie.

- Uprzemysłowienie oraz mechanizacja rolnictwa doprowadziły do odejścia od ras wielozadaniowych- uniwersalnych i przejścia do ras jedno lub dwuzadaniowych- wyjaśnia Steffi Späthe, inspektor zwierząt w zoo Goerlitz. - Zanikanie starych ras zwierząt gospodarskich wiąże się nie tylko z utratą ważnych zasobów gatunkowych, rasy te były hodowane wielopokoleniowo przez stulecia, kształtując swój zasięg występowania. Przez co stanowią one dobro kultury, które należy chronić, podobnie jak zabytki czy dzieła sztuki.