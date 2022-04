Bajkowe metamorfozy Natalii. Bodypainting w jej wykonaniu zachwyca instagramerów. Zobaczcie prace mieszkanki Lubania

Natalia Halczuk ma 21 lat i studiuje kosmetologię na drugim roku. Od dziecka lubiła rysować i to była jej największa, dziecięca pasja. Kiedy dostała paletę cieni od starszej siostry, zaczęła się jej przygoda z makijażem i bodypaintingiem, który jest jedną z najstarszych form sztuki, praktykowaną już w starożytności.

- Początkowo były to proste, mało skomplikowane prace. Moje malunki stały się ciekawsze, gdy kupiłam swoje pierwsze farby do malowania ciała. Mogłam nimi stworzyć wszystko, co sobie wymyśliłam. Kocham to, że w bodypaintingu nie ma określonych schematów, każdy może mieć swój własny styl i technikę, która będzie się zawsze wyróżniać- opowiada artystka.