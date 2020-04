Będzie przebudowa dworca kolejowego w Bolesławcu! [ZDJĘCIA]

Inwestycja jest realizowana w ramach największego w historii projektu budowy i przebudowy dworców kolejowych, czyli Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

- Realizujemy Program Inwestycji Dworcowych, dzięki któremu swoje oblicze zmieniają dworce w całej Polsce. Zyskuje na tym także Bolesławiec. Inwestycje w infrastrukturę, inwestycje publiczne są kluczowe dla kondycji polskiej gospodarki w trudnym czasie, którego doświadczamy. Dlatego tym bardziej cieszę się, że prace w Bolesławcu ruszają zgodnie z harmonogramami. Jesteśmy zdeterminowani, aby iść do celu, jakim jest poprawa poziomu komfortu pasażerów korzystających z polskich kolei – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Dworzec w Bolesławcu to szesnasty dworzec kolejowy na Dolnym Śląsku, na którym zaczynamy inwestycje w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja będzie kompleksową przebudową tego historycznego obiektu. Do tej pory w województwie dolnośląskim zakończyliśmy modernizację ośmiu dworców kolejowych, na dalszych siedmiu są prowadzone prace budowlane. Do nich dołącza dziś Bolesławiec – stwierdza Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.