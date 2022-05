Berzdorfer See. Sezon kąpielowy wystartował. Jakie opłaty obowiązują na kąpielisku koło Zgorzelca?

Parkingi

1 maja rozpoczął się sezon kąpielowy, a co za tym idzie, opłaty parkingowe znów obowiązują. W tym roku od początku sezonu firma K9 zarządza parkingami przy promenadzie wzdłuż plaży północno-wschodniej i drodze dojazdowej do niej w godz. 9:00 – 20:00. Bezpłatne miejsca parkingowe są dostępne przy drodze dojazdowej do plaży północnej (Nordstrand).

Opłaty za parkowanie przy plaży północno-wschodniej

samochody osobowe:

do 1 godz – 1,5 euro

do 3 godz. 2,5 euro

cały dzień – 5 euro

motocykle:

1 godz. – 0,50 euro

cały dzień – 2,50 euro

kampery:

cały dzień 8,50 euro

Opłata pobierana jest z góry za cały dzień, a przy wyjeździe zwracana jest ewentualna nadpłata.