Bez uprawnień holował kierowcę z sądowym zakazem. Kierowców zatrzymała zgorzelecka drogówka

Policjanci ze Zgorzelca zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Volkswagen, który holował Audi. Okazało się, że 35-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a 30-latek za kierownicą audi posiada za to sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obaj mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą teraz przed sądem.

Obaj mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą teraz przed sądem.

Za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów.

Za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu obecnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a sąd ma obowiązek orzeczenia kolejnego zakazu nawet na 15 lat.