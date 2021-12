Bezdomne psiaki z Dłużyny Górnej czekają na nowy dom. Sprawdź jak możesz pomóc inaczej zwierzakom

Kalendarz z psiakami z Dłużyny Górnej

Cudowny kalendarz ze zwierzakami ze schroniska w Dłużynie Górnej może być Twój, a cały dochód z kalendarza zasili budżet schroniska, który wykorzystany zostanie na poprawę warunków i jakości życia bezdomnych zwierząt. Koszt kalendarza to tylko 35 zł, a dla podopiecznych schroniska szansa na lepszy byt.

Niewiele osób o nas wie, nie łatwo jest do nas dotrzeć. Dlatego my "wychodzimy do Was" z naszymi zwierzakami. Jeśli kupisz nasz kalendarz, to pomożesz nam bardzo, nie tylko wpłacając datek :) Jeśli zawiesisz kalendarz w widocznym miejscu, lub podarujesz go komuś, to jest szansa, że o naszym schronisku dowie się ktoś, kto akurat poszukuje przyjaciela do adopcji i znajdzie go właśnie u nas. Nie martw się odległością, nawet jeśli mieszkasz daleko, to wiedz, że kilometry nie są przeszkodą w adopcji, o czym przekonało się kilkoro naszych podopiecznych wyjeżdżając do Niemiec, Anglii czy USA.