Bogatynia: Jeden ukradł samochód, drugi pomógł go ukryć

„Kryminalni” z Bogatyni wspólnie z policjantami ze zgorzeleckiej grupy „NYSA” uzyskali informację o miejscu przechowywania pojazdu. Podjęte działania oraz przeprowadzone czynności pozwoliły na odzyskanie pojazdu oraz zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzewanych o związek z tą kradzieżą.

Zatrzymany 21-latek usłyszał zarzut kradzież z włamaniem pojazdu, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolność. Drugi z zatrzymanych, 23-latek usłyszał zarzut za pomaganie w ukryciu pojazdu, za ten czyn grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.