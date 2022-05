Bogatynia: Pościg za czerwonym mercedesem. Staranował radiowóz, a później uciekał pieszo

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu podczas patrolu miejscowości Bogatynia na ul. Pocztowej w porze nocnej w dniu 29 kwietnia 2022 r. zauważyli pojazd marki Mercedes, którego zachowanie na drodze wzbudziło podejrzenie u funkcjonariuszy. Policjanci poruszając się za pojazdem podali kierującemu sygnał do zatrzymania pojazdu. Ten jednak przyspieszył i kontynuował jazdę kierując się w kierunku granicy, nie stosując się do obowiązujących ograniczeń prędkości, stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Funkcjonariusze próbowali zablokować drogę ucieczki kierującemu pojazdem, ten jednak wielokrotnie zmieniał pas ruchu zajeżdżając im drogę. W pewnym momencie, gdy funkcjonariusze radiowozem zrównali się ze ściganym pojazdem, kierujący nim gwałtownie skręcił uderzając w radiowóz próbował zepchnąć go z drogi stwarzając zagrożenie dla siebie oraz dla funkcjonariuszy. Funkcjonariusze kontynuowali jednak pościg. Kierujący Mercedesem w trakcie dalszej ucieczki zjechał z drogi, gdzie porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo przez teren leśny. Pomimo penetracji terenu przez funkcjonariuszy kierujący zbiegł.