Boże Narodzenie w Zgorzelcu i Görlitz - obchodzimy je podobnie ale są pewne różnice

Jeśli chodzi o Boże Narodzenie to mieszkańcy Zgorzelca i Görlitz mają kilka podobnych tradycji ale niektóre są zupełnie odmienne. Po pierwsze, w Görlitz, jak w całych Niemczech, uroczysty świąteczny okres rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia Adwentu. Na Wigilii jest także smażona ryba, ale nie zdarza się, by był to karp. Sama wigilijna kolacja nie jest tak uroczysta i obfita jak w Polsce. Zaskoczeniem dla nas mogą być także potrawy, które znajdują się na niemieckim stole 24 grudnia.

- W moim domu tradycyjnie na stole musi znaleźć się pieczona kiełbasa i sałatka ziemniaczana. Oczywiście też ciasto - opowiada David Söllner, mieszkaniec Görlitz. - A po kolacji razem z rodziną lubimy wypić grzane wino lub gorącą czekoladę - opowiada.