Budowa świetlicy wiejskiej nabiera tempa! Zobacz zdjęcia!

To ma być miejsce spotkań mieszkańców. To w tej świetlicy będą odbywały się zabawy dla dzieci i dorosłych. To właśnie będzie serce Tylic. Budowa świetlicy wiejskiej nabrała tempa.

Po wykonaniu ścian nośnych i posadzki, układany jest strop. Wytyczne zostały granice działki i montowane jest ogrodzenie. Nowa świetlica będzie pełnić rolę miejsca spotkań mieszkańców, integracji oraz wypoczynku. Inwestycja jest możliwa dzięki pomocy finansowej ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z którego pozyskano środki w kwocie 500.000 tys. zł. Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach" mająca na celu bezpośredni rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tylice. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Tylice. Efektem operacji będzie zwiększona liczba korzystających ze świetlicy wiejskiej i jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej" . Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020