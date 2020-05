Byliście już tutaj? Zapora czeka na spacerowiczów! [ZDJĘCIA]

Konstrukcja o długości prawie 263 metrów stanie się miejscem spacerów i rekreacji dla wszystkich chętnych. W przyszłości w pobliżu zapory mają też powstać ścieżki rowerowe.

Osoby, które chcą skorzystać ze spacerów po zaporze, muszą pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, wprowadzonych przez administrację rządową w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obiekt będzie dostępny do 3 listopada codziennie od 8:00 do 20:00. W czasie wakacji PGE GiEK planuje wydłużenie tego czasu do 21:30.

- Zdecydowaliśmy się otworzyć zaporę na rzece Witka dla pieszych, aby zachęcić mieszkańców do bezpiecznej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Termin nie jest przypadkowy. Z uwagi na to, że w czasie trwającej epidemii podróże są ograniczone, Polacy szukają ciekawych form spędzenia wolnego czasu na terenie kraju. Spacery po koronie zapory są świetną alternatywą, oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności – mówi Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.