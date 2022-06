Ceny paliw w Zgorzelcu na stacjach benzynowych. Kierowcy głośno narzekają na drożyznę. Gdzie zapłacimy najmniej? (ZDJĘCIA) Justyna Orlik

Paliwo z dnia na dzień robi się coraz droższe, a ceny na wielu stacjach przekroczyły magiczną granicę 8 zł. Średnio za bak benzyny 95 Pb musimy zapłacić o ok. 100 zł więcej. Gdzie paliwo w Zgorzelcu jest najtańsze? Sprawdzamy to dla Was!