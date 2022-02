Chcesz pracować w Kopalni i Elektrowni Turów w Bogatyni? Oto najnowsze oferty pracy [08.02]

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:  Wykonywanie obchodów i przeglądów urządzeń automatyki;  Bieżące usuwanie usterek oraz wykonywanie prac remontowych;  Wykonywanie w układach automatyki czynności eksploatacyjnych wynikających z organizacji prac na polecenie pisemne;  Wykonywanie w układach automatyki czynności wynikających z bieżących potrzeb ruchowych. Profil idealnego kandydata:  Wykształcenie: preferowane średnie lub wyższe techniczne o kierunku automatyka lub pokrewnym.  Wiedza ogólna i specjalistyczna: zakres wiedzy z technikum dla zawodów elektryk, elektromechanik, automatyk.  Uprawnienia: opcjonalnie wg Prawa Energetycznego dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych grupa 1 (E) lub do uzupełnienia w czasie szkolenia.  Wymagania dodatkowe:  Brak przeciwwskazań lekarskich;  Umiejętność współpracy (praca w zespole);  Odporność na stres (praca na czynnych układach technologicznych).  Trudności i uciążliwości: praca zmianowa w niedzielę i święta w zmiennych warunkach otoczenia, okresowo wymagająca zwiększonego wysiłku fizycznego. Ze swojej strony gwarantujemy:  Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym.  Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.  Atrakcyjny pakiet socjalny. Oferty kandydatów zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje proszę przesyłać do dnia 15.02.2022r. Szczegóły TUTAJ

