Chcesz pracować w służbach mundurowych? Złóż dokumenty w placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu

Od kandydatów na funkcjonariusza SG wymagane jest m.in. by posiadał wyłącznie polskie obywatelstwo, nie był karany sądownie, miał co najmniej średnie wykształcenie - matura nie jest wymagana. Ważne by kandydat posiadał odpowiednią wiedzę ogólną, zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Służba w Straży Granicznej to przede wszystkim stabilna, stała, ciekawa i satysfakcjonująca służba w dynamicznych zespołach. To także możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej oraz perspektywy rozwoju zawodowego, jak również możliwość wyboru specjalizacji. Służba w Straży Granicznej to także atrakcyjne wynagrodzenie minimum 3 750 zł. na rękę, prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe. Na niewątpliwą atrakcyjność służby w Straży Granicznej wpływa możliwość udział w misjach organizowanych przez Agencję FRONTEX (m.in. w Grecji, Bułgarii, we Włoszech, na Litwie) oraz w ramach umów bilateralnych z innymi krajami m.in. w Macedonii czy Grecji.