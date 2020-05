Chory na gruźlicę złodziej narażał innych na zarażenie!

- Ponadto ustalono, że Marcin K. nieposiadający stałego miejsca zamieszkania, cierpi na gruźlicę prątkującą. Mężczyzna celowo i bez uzasadnionego powodu przerwał swoje leczenie i pomimo kilkukrotnych prób pomocy w leczeniu, konsekwentnie go odmawiał. Będąc świadomy, że jest nosicielem choroby zakaźnej, przebywając w miejscach publicznych, w tym między innymi dokonując szeregu kradzieży w sklepach, gdzie znajdowały się inne osoby, narażał je na zarażenie, tworząc zagrożenie epidemiologiczne- informuje prokurator Tomasz Czułowski.

Mężczyzna został zatrzymany 21 maja w Lubaniu. Jak informuje prokuratura, ma on na swoim koncie blisko 30 kradzieży sklepowych na terenie Lubania. Jego łupem padały różnego rodzaju artykuły spożywcze, alkohol, perfumy, kosmetyki, artykuły higieniczne. Poszkodowane sklepy spożywcze i drogerie utraciły mienie o łącznej wartości ponad 6250 zł. Dodatkowo został on przyłapany na gorącym uczynku , podczas kradzieży perfum i innych artykułów o wartości około 500 złotych.

Marcinowi K. zarzuca się również znieważenie ochroniarza w jednym ze sklepów.

Łącznie postawiono mu cztery zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ze względu na obawy, że może on popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, a także wobec obawy ucieczki i matactwa mężczyzna został skierowany do aresztu na trzy miesiące.