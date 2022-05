Ciężarówka, motocykl i las pod wodą. To skrywają zalane kamieniołomy 14 km od Zgorzelca Paulina Gadomska

To raj dla nurków, wspinaczy, piechurów, ale i osób, które w przyjemnym otoczeniu chciałyby cieszyć się urokami letniej pogody. Zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy polsko- niemieckiej docieramy do gór Königshain, gdzie zachwycają zalane kamieniołomy- dawna kopalnia granitu. To nie jedyna atrakcja tego miejsca. Mieszkańcy polsko- niemieckiego pogranicza przyjeżdżają tutaj bardzo chętnie. To idealne miejsce na taki upał! Rowerem to tylko 14 km od Zgorzelca.