Co Josef Mengele robił w Sienawce? Lekarz z Auschwitz przez lata prowadził przerażające eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym

Klein-Schönau

Sieniawka to niewielka miejscowość położona nieopodal Bogatyni. Na miejscu nieistniejących już zakładów Junkersa mieści się dziś Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. W czasie drugiej wojny światowej, rękoma więźniów, a wcześniej jeńców wojennych, montowano tu silniki do wojskowych samolotów. Od 1944 roku kobiety oraz mężczyźni przywiezieni z Auschwitz byli wykorzystywani do pracy. Na krótko przed majem 1945 roku uruchomiono tu izbę porodową dla więźniarek ze wszystkich filii obozu Gross Rosen (wiele wskazuje na to, że z inicjatywy dr Mengele). Urodzonym tam dzieciom również zakładano karty i nadawano obozowe numery.

Gigantyczna fabryka miała 27 hektarów powierzchni, a do dyspozycji kilka ogromnych hal. Obiekty od lat niszczeją. Jest szpital, są prywatne mieszkania, ale nigdy później nie wykorzystano potencjału zakładu, który jak wiele miejsc na Dolnym Śląsku skrywa mroczną historię. Do dziś niewielu o niej słyszało.