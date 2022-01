Co nowego wiemy o zgorzeleckiej mafii lat 90-tych? Przypominamy rozmowę z Patrykiem Szulcem, współautorem książki o "królu spirytusu"

Patryk Szulc na stałe współpracuje z Onetem i czasopismem Fakt. Magazyn Śledczy. Od lat zajmuje się dziennikarstwem śledczym, a temat mafii w Polsce jest mu bardzo bliski. Dwa lata temu wspólnie z żoną wydał książkę, w której głównym bohaterem jest świadek koronny, zeznający przeciwko bossom zgorzeleckiej mafii. Opowiada w niej o przemycie, zleconych zabójstwach, wojnie zgorzeleckiej i podkładanych bombach. To m. in. jego zeznania przyczyniły się do skazania gangsterów należących do grup Zbigniewa M. ps. Carrington czy Jacek B. ps. Lelek. Ten ostatni sam trafił za kratki na 15 lat. Świadek koronny Dariusz Z. do dziś ukrywa swoją tożsamość. Nie wiadomo, jak wygląda, ile ma lat, czy przeszedł operację plastyczną i czym zajmuje się zawodowo. Co wiemy?

Co interesującego opowiedział Panu świadek koronny Dariusz Z. w trakcie rozmowy, która przyczyniła się do publikacji ponad 200-stronicowej książki?