Czerwiec w Zgorzelcu: Przegląd prasy z maja 2023 w Zgorzelcu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd maja 2023 w Zgorzelcu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie?

Jeśli tam jeszcze nie byliście, to warto nadrobić zaległości. Góry Łużyckie są niezbyt znane i wciąż do odkrycia. O ich wyjątkowości świadczy położenie. Często wystarczy tylko jeden krok, żeby znaleźć się po niemieckiej lub czeskiej stronie i korzystać z uroków tutejszej kuchni, architektury oraz widoków. Te ostatnie zapierają dech w piersiach. Czy warto tu przyjechać na wycieczkę? Przekonajcie się sami. Mamy dużo zdjęć i przygotowanych opisów. Czechy i Niemcy stoją przed wami otworem! Zobaczcie, co mają do zaoferowania.