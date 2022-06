Czy przy Fabrycznej w Zgorzelcu powstanie osiedle domków wielorodzinnych? WIZUALIZACJE

Prywatny inwestor wystawił na sprzedaż ogromną działkę przy ulicy Fabrycznej.

- Działka o powierzchni 25410 m2 pod zabudowę wielorodzinną z pozwoleniem na budowę jest podzielona na 6 etapów. Pozwolenie jest na pierwszy etap, składający się z trzech budynków: 56 lokali wraz z garażami o powierzchni użytkowej 955,24m2 budynków, łącznie 2865,72 m2. Cała koncepcja osiedla to około 14500 m2 powierzchni użytkowej. - poinformował właściciel na portalu otodom.pl

Dojazd jest utwardzony, a działka wyposażona w prąd, gaz, kanalizację i wodę.

Przy ulicy Fabrycznej funkcjonowała do niedawna firma Famago, jeden z największych zakładów przemysłowych w Zgorzelcu, dyskoteka, a później dom weselny. Czy to miejsce ma szansę stać się atrakcyjne do zamieszkania? Zobaczcie, jak wygląda na wizualizacjach!