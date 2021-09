Czy to ostatnia rozprawa księdza z Ruszowa? Sąd Rejonowy w Zgorzelcu skazał go na 5 lat więzienia, ale Piotr M. jest nadal na wolności

W sprawie księdza wszczęto śledztwo już w maju 2019 r., a w październiku rozpoczął się proces, który ujawnił, że w przeszłości Piotr M. również wykorzystywał dzieci. W trakcie rozprawy przesłuchano wychowanki księdza z parafii we wrocławskim Brochowie. Dorosłe już kobiety zeznały, że w latach 80. duchowny dotykał je w miejscach intymnych i nakłaniał do pocałunków.

Apelacje i ksiądz na wolności

Po przesłuchaniu świadków sąd nie miał wątpliwości, co do winy oskarżonego i skazał go na 5 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Obrońca Piotra M. odwołał się jednak od wyroku i decyzją Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze były już proboszcz został wypuszczony z aresztu. D, o tej pory odbyło się już kilka rozpraw apelacyjnych. Następna została wyznaczona na 6 października.

Kontrowersje wokół wyroku

Sprawa księdza z Ruszowa od początku budziła wiele kontrowersji, m.in. za sprawą mieszkańców, którzy tłumnie stawiali się na rozprawach w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu. Wielu z nich oskarżało matki dziewczynek o kłamstwo i towarzyszyło proboszczowi, gdy ten wchodził do sądu i na salę rozpraw. Parafianki trzymały w rękach różańce, śpiewały psalmy i modliły się na głos. Część z nich zachowywała się agresywnie. Kiedy ksiądz wysłał do wiernych list z aresztu, pod petycją o ukaranie prokurator podpisało się aż 300 osób.