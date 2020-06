- Ja też nie wiem, co tam dalej się znajduje, bo jestem tu gospodarzem niedługo - przyznaje szczerze Patrycja Ościak. Ale ostatnio coraz bardziej ją korci, by przeniknąć tajemnice długich, nieodwiedzanych przez ludzi sztolni dawnej kopalni. Dlaczego?

Po prostu wydzierżawiła, po wygranym przetargu, podziemną trasę turystyczną „Kopalnia św. Jan” w Krobicy w gminie Mirsk, obok Świeradowa-Zdroju. Udostępnia też turystom starą wieżę ciśnień w samym Mirsku. Kopalnia i wieżą stanowią projekt turystyczny Geopark. Trasa w kopalni liczy sobie ok. 350 metrów długości, ale to tylko fragment podziemnego świata dawnych gwarków, którzy szukali tu rud cyny już od XVI wieku, a prawdopodobnie nawet wcześniej. Od „oficjalnego” korytarza odchodzą bowiem liczne sztolnie, które są zamknięte dla turystów...

Poszukiwacz z Niemiec

- To było kilka miesięcy temu, jak zjawił się w naszej kopalni niemiecki turysta, pan w sile wieku, i zapytał mnie podczas zwiedzania, czy coś wiem o podziemnych sztolniach, których nie ma na mapach. Zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że nie wiem, tym bardziej że od niedawna jestem dzierżawcą.

Turystę najbardziej interesowała zamknięta sztolnia kopalni św. Jan. A wiadomo, że ma około kilometra długości. Jednak takich odnóg, dziś niedostępnych, jest w kopalni znacznie więcej.

- Po dwóch tygodniach ten turysta znów się pojawił i zapytał o to samo. Wtedy jednak powiedział ciut więcej o tym, co go ciekawi - relacjonuje Patrycja Ościak.- Otóż dokopał się do dokumentów czeskiego rodu szlacheckiego, który po przegranej bitwie w 1620 roku pod Białą Górą uciekł na północ, na ziemie śląskie - opowiada pani Patrycja. - To jest znany w historii okres prześladowania luteran czeskich przez katolików. Zabijano ich, zabierano majątki, wypędzano. Turysta z Niemiec wysnuł tezę, że ów ród czeski zabrał swoje najbardziej wartościowe dobra i gdzieś je schował po drodze. Gdzie? Z jego analizy wynikało, że właśnie w jakiejś starej sztolni u nas. I to mnie zmobilizowało, żeby rozpocząć poszukiwania... - przyznaje.