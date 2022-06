Czy wiecie, że aż 5 pożarów zniszczyło Zawidów? Pierwszy z nich wybuchł w 1427 roku

Dziś Zawidów zamieszkuje ponad 4000 mieszkańców i ciekawe, jak wielu z nich wie o ciekawej historii tego miasta. Pierwsza wzmianka o niemieckim Seidenberg pojawiła się już w 1186 roku, a pierwsza tkalnia została założona w 1848 roku. W X wieku, na terenie dzisiejszej Góry Zamkowej, zbudowano tu grodzisko, którego dawne ślady nadal widoczne są w terenie. Na szczycie widoczny jest kształt wydłużonego owalu 110 x 40 m, a na powierzchni zachowały się dwa stożkowate nasypy o płasko ściętych powierzchniach.

Pierwsza szkoła powstała w Zawidowie w 1397 roku, a szkoła dla głuchoniemych w 1698 roku. Od 1931 roku poczta miejska była wyposażona w najnowocześniejsze połączenie telefoniczne. Nowe łącze (autobusowe) zapewniało transport listów aż do stacji kolejowej w Mikułowej.

W Zawidowie znajdowała się też nieistniejąca już łaźnia miejska, która powstała w 1914 roku. W łaźni zainstalowane były urządzenia do kąpieli leczniczych, a także wanny i prysznice. To miejsce było dumą Zawidowa i działało do zakończenia II wojny światowej. Z łaźni chętnie korzystali wszyscy mieszkańcy.