Czy wiecie, że Bogatynia ma swój hymn? I to od 9 lat! Posłuchajcie!

Nasz praojciec Rychło zwany Wiedział, gdzie sercu spokój dać Gdzie górnik może kopać A rolnik może siać Skąd energia mknie do ludzi Gdzie chcę zasnąć i się budzić Takie są słowa refrenu bogatyńskiego hymnu. Nie każde miasto w Polsce może pochwalić się taką pieśnią, a co najlepsze w jej kompozycję i aranżację byli zaangażowani sami mieszkańcy Bogatyni. Hymn został oficjalnie ustanowiony 9 lat temu w 2013 roku pod patronatem ówczesnego burmistrza Andrzeja Grzmielewicza. Muzykę do hymnu skomponował Sławomir Kosiorek, a słowa napisał Filip Chojcan. Pieśń wykonali Marta Kołodziejczyk, Katarzyna Harabin-Żesławska, Waldemar Pasternak. Można ją wciąż odsłuchać na oficjalnym kanale YouTube miasta Bogatynia. Z zamysłem hymn miał być wykonywany przy ważnych uroczystościach związanych z miastem i faktycznie, kilkukrotnie pieśń było można usłyszeć publicznie. W ostatnich latach chyba jednak została nieco zapomniana. Czy mieszkańcy Bogatyni znają słowa hymnu ich miasta? Posłuchajcie. HYMN BOGATYNI

SŁOWA HYMNY BOGATYNI

Tam gdzie Polski jest początek

Gdzie węgla ziemia chowa w bród

Gdzie granice trzy się łączą

Stoi nasz piastowski gród

Tu łużyckie są korzenie

W ziemi oraz w każdym z nas

Rozsławiajmy Bogatynię

Teraz nadszedł na to czas

Ref.

Nasz praojciec Rychło zwany

Wiedział, gdzie sercu spokój dać

Gdzie górnik może kopać

A rolnik może siać

Skąd energia mknie do ludzi

Gdzie chcę zasnąć i się budzić

Bogatynia to są ludzie

Którzy w znoju cały rok

Swoim dzieciom i prawnukom

Dedykują każdy krok

Tu łużyckie są korzenie

W ziemi oraz w każdym z nas

Rozsławiajmy Bogatynię

Teraz nadszedł na to czas