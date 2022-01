Czym zajmuje się Twój dzielnicowy? Jaki ma cel szczególny swoich działań? Poznaj swojego dzielnicowego (REJONY/TELEFONY) Paulina Gadomska

Dzielnicowi to bardzo ważne osoby w życiu społeczeństwa osiedli i dzielnic poszczególnych miast. To z nimi mieszkańcy mają największy i najlepszy kontakt, to oni pomagają rozwiązać wiele problemów i spraw. Dzielnicowi mają też swoje cele szczegółowe, na których skupiają pracą. Czym zajmuje się dzielnicowy w Twoim rejonie? Poznaj ich!