"Diabelski most" z Kromlau niedaleko Zgorzelca pojawił się w najnowszym zwiastunie Matrixa. Hollywood ponownie zainteresowało się Saksonią

Diabelski Most w Kromlau

Obiekt to zasługa Friedricha Hermanna Rötschke, który w połowie XIX wieku zbudował park na wzór parku Pücklera w pobliskim Bad Muskau . Właściciel nie szczędził środków i kazał zbudować stawy oraz ukształtować prawie 800 akrów ziemi, którą ozdobił dębami. Kolejnymi elementami wystroju parku były rzadkie okazy drzew drzew, rzeźby mitologiczne i rokokowe, groty bazaltowe oraz most łukowy z kamieni polnych i bazaltu. To właśnie "Diabelski Most" znalazł się w najnowszym trailerze Matrixa.

