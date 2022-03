Spółka: PGE GiEK - O. EL Turów Miejsce pracy: Bogatynia Numer referencyjny: GIEK/ELT/TWB/03/2022 Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: prowadzenie eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń oraz instalacji energetycznych podstawowego procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej, na stanowisku Obchodowy Kotła w poszczególnych fazach: uruchamiania, prowadzenia ruchu, wyłączania, likwidacji awarii zgodnie z instrukcjami; znajomość zasad działania, budowy, układów połączeń i stanu technicznego wszystkich urządzeń i instalacji przynależnych, współpracujących z przydzielonym blokiem energetycznym; systematyczne prowadzenie i przechowywanie codziennej dokumentacji ruchowej według zatwierdzonych wzorów i ustalonych zasad; uczestniczenie w remontach, rozruchach po remontach i modernizacjach; udział w procesie organizacji prac na polecenia pisemne zgodnie z obowiązującymi przepisami; udział w procesie wykrywania usterek i zakłóceń w pracy urządzeń oraz usuwania ich w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wytwórczych; dbanie o powierzone do dyspozycji składniki mienia i używanie ich zgodnie z przeznaczeniem; utrzymanie porządków na wyznaczonym stanowisku przydzielonego bloku energetycznego wg ustalonych zasad. Profil idealnego kandydata: Wykształcenie: preferowane średnie techniczne. Wiedza ogólna i specjalistyczna: wiedza z zakresu techniki energetycznej – podstawy zagadnień termodynamiki i procesów energetycznych oraz budowy i zasad obsługi urządzeń energetycznych. Uprawnienia: posiadanie lub wymagane uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych (czynności obsługi oraz konserwacji urządzeń głównych i kotłowni); wymagane uzyskanie upoważnienia do prac eksploatacyjnych w zakresie dopuszczenia do prac na wskazanych obiektach kotłowni; Wymagania dodatkowe: brak ograniczeń zdrowotnych, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, sumienność, spostrzegawczość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, duża kultura osobista. Doświadczenie zawodowe: preferowane doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. Informacje dodatkowe: Planowany termin zatrudnienia: II/III kwartał 2022r. Sposób oceny kandydata: Ocena złożonych dokumentów, pozytywny wynik badań psychologicznych i lekarskich, wywiad, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Ilość etatów do obsadzenia: 2 etaty. Trudności i uciążliwości: Praca zmianowa w zmiennych warunkach otoczenia - wewnątrz i na zewnątrz obiektów energetycznych, możliwe wystąpienie uciążliwości i czynników szkodliwych (tj. hałas, zapylenie, mikroklimat gorący, sztuczne oświetlenie). Ze swojej strony gwarantujemy: Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Atrakcyjny pakiet socjalny. Oferty kandydatów zawierające CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia prosimy przesyłać do 16 marca 2022 r. Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy, a po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane osobowe zostaną trwale usunięta. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegóły TUTAJ

archiwum nm/PGE GiEK