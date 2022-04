Dni Dziedzictwa nad Nysą już w weekend w Zgorzelcu. Ciekawe wykłady, wycieczki i gra terenowa

Ile kosztowała budowa Górnołużyckiej Hali Chwały, dzisiejszego budynku MDK i skąd pochodziły te pieniądze? Co znajdowało się w kolekcji Muzeum Cesarza Fryderyka i gdzie podziały się wszystkie cenne eksponaty? Czy to prawda, że w budynku MDK znaleziono po wojnie prawdziwy skarb? Ile waży korona cesarska i jak wyglądał proces jej rekonstrukcji? Padną odpowiedzi na te i inne pytania. II edycja Dni Dziedzictwa nad Nysą zaprezentują historię naszego regionu z bardziej współczesnej perspektywy niż podczas poprzedniego wydarzenie, które odbyło się w Goerlitz w zeszłym roku.

Śladami Zgorzeleckiej Belle Époque – gra terenowa dla rodzin z dziećmi

Sobotnie przedpołudnie będzie okazją do fascynującej podróży w przeszłość. Podczas terenowej gry edukacyjnej uczestnicy przeniosą się do czasów zgorzeleckiej Belle Époque, czyli złotego wieku. To czas przełomu XIX i XX wieku, obfitował on w śmiałe inwestycje, ambitne i dalekosiężne plany oraz powszechnie panujący optymizm. To właśnie wtedy powstały zgorzeleckie parki i wybudowano monumentalną Górnołużycką Halę Chwały, którą znamy dziś jako Miejski Dom Kultury.