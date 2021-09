Dni Dziedzictwa nad Nysą to impreza, jakiej jeszcze nie było. Pierwsza edycja w najbliższy weekend (10-12.09)

Pierwsza edycja Dni Dziedzictwa nad Nysą rozpocznie się w piątek o godz. 16 w Tivoli w Görlitz. Ze względu na remont Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, wszystkie wydarzenia mają miejsce po niemieckiej stronie rzeki. W przyszłym roku, w marcu, kiedy planujemy drugą edycję, wydarzenia odbywać się będą po stronie polskiej.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego poznania historii Europa-Miasta. W trakcie naszych wydarzeń będziemy zajmować się kulturowym dziedzictwem naszego regionu i szukać odpowiedzi na pytania: jakie historyczne wydarzenia były znaczące dla rozwoju Görlitz i Zgorzelca i co wpłynęło na to, że miasto stało się takim, jakim możemy je dzisiaj oglądać.

O Dniach Dziedzictwa nad Nysą

Wydarzenia organizowane w ramach Dni Dziedzictwa nad Nysą Łużycką skierowane są do mieszkańców Zgorzelca i Görlitz. Do udziału zachęcamy szczególnie uczniów szkół średnich, a także studentów, nauczycieli oraz pracowników sektora kultury i branży turystycznej. Wstęp jest wolny. Posiłki oraz napoje zapewnione są przez organizatora. Wszyscy uczestnicy otrzymają „Certyfikat miejski”.