Do jakiego przedszkola w Zgorzelcu zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Zgorzelcu?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli zaczynają się na ogół w pierwszym kwartale roku , w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Zgorzelcu?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie istotna dla rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.