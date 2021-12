"Domówka" i zimowa herbatka. Sonia Bohosiewicz odwiedziła Zgorzelec i najpiękniejszą restaurację w mieście

Zapora Pilchowice. Monumentalny obiekt od ponad 100 lat robi wrażenie. Tutaj kręcono film "Skąpani w ogniu"

Zapora w Pilchowicach to druga co do wielkości zapora w Polsce. Powstała na rzece Bóbr w latach 1904- 1912, aby chronić okolicznych mieszkańców przed powodzią....