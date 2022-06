Domy i mieszkania od komornika. Sprawdź najnowsze licytacje ze Zgorzelca, Bogatyni, Bolesławca i okolic

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Św. Jana 8/5, 59-900 Zgorzelec, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00029525/6. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 44,06 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni i przedpokoju na 1. piętrze bloku czterokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 3,70 m2 i udział 906/10000 w gruncie i częściach wspólnych budynku. Według oględzin nieruchomości z dnia 22.12.2021r. w przedpokoju została wydzielona łazienka i obecnie lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni. Na nieruchomości została ustanowniona służebność osobista mieszkania polegająca na bezpłatnym i dożywotnim prawie zamieszkiwania przez 1 osobę w 1 pokoju według raz dokonanego wyboru oraz wspólnego korzystania z kuchni i innych pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 153.000,00 zł. Służebność osobista została wyceniona na kwotę 61.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 114.750,00 zł. Suma oszacowania wynosi 153 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.

