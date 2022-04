Na sprzedaż nieruchomość w zabudowie szeregowej przy al. Ujazdowskiej w ZGORZELCU Atrakcyjna lokalizacja, cicha i spokojna okolica, garaż w bryle budynku, dom do własnej aranżacji. Łowejko Nieruchomości prezentuje Państwu 6 domów w zabudowie bliźniaczej usytułowanych na zamkniętym osiedlu, które gwarantuje spokój i bezpieczeństwo. ROZKŁAD POMIESZCZEŃ : PARTER Wiatrołap 4,07 m² Komunikacja 7,32 m² Toaleta 3,10 m² Kuchnia 7,65 m² Salon z jadalnią 22,04 m² Garaż 17,24 m² PIĘTRO Komunikacja 7,15 m² Pokój 11,69 m² Łazienka 4,52 m² Pokój 10,87 m² Pokój 10,87 m² Nieruchomość wybudowana została w technologii tradycyjnej. Niewątpliwym atutem jest możliwość uzyskania dodatkowych 65 m² oraz dwóch dodatkowych pokoi, dzięki adaptacji poddasza. O inwestycji Nowoczesna architektura w ponadczasowym wymiarze! Kameralne, eleganckie Osiedle Zacisze składające się z 6 domów. Każdy segment posiada własny ogród, garaż i miejsce postojowe. Przy projektowaniu domów Inwestor skoncentrował się na funkcjonalności rozkładów pomieszczeń, wysokiej jakości materiałach oraz zapewnił pełną dowolność aranżacyjną. Przemyślany układ pomieszczeń gwarantuje swobodę użytkowania każdego z nich według preferencji przyszłych mieszkańców. Ogrody o powierzchni 171 m² pozwolą cieszyć się z czasu spędzonego na świeżym powietrzu. Lokalizacja Osiedle Zacisze zlokalizowane jest pośród istniejącej zabudowy, przy al. Ujazdowskich. W bezpośredniej okolicy znajdą Państwo placówki edukacyjne oraz punkty handlowo-usługowe. Położenie inwestycji umożliwia również szybką i wygodną komunikację z centrum miasta Zgorzelca. Jest to idealne miejsce do życia dla osób ceniących sobie ciszę, spokój oraz bliskość terenów zielonych.

