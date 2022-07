Domy w stanie deweloperskim w Zgorzelcu i okolicach. Gdzie powstają nowe osiedla i ile za metr kwadratowy? (ZDJĘCIA, CENY)

Osiedle Migdałowe w Zgorzelcu

Osiedle Migdałowe to nowa inwestycja w przygranicznym mieście, a zarazem jedno z najmodniejszych miejsc do zakupu nieruchomości. Budowa trwa przy ulicy Lubańskiej tuż obok hali sportowej, szpitala i marketu Biedronka. Będzie składało się z osiemnastu tzw. segmentów szeregowych. Każdy z nich będzie liczył sobie od 77,51 m2 powierzchni użytkowej i powierzchni całkowitej 115,65 m2 do 95,74 m2 powierzchni użytkowej i powierzchni całkowitej 145,73 m2 wraz z całą infrastrukturą, na działkach o pow. 300 m2 – szereg skrajny, 160 m2 – szereg wewnętrzny.