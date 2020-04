Dwie osoby zmarły w zakładzie opieki w Nowogrodźcu

W zakładach opieki długoterminowej: Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczego prowadzonych przez SPZOZ przebywa łącznie 11 osób osób z potwierdzonym wynikiem zakażenia koronawirusem, na łączną liczbę pacjentów wynoszącą 52 osoby. W dniu wczorajszym (19.04) przeniesiono 17 pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego ( w tym 13 osób z potwierdzonym zakażeniem COVID-19)

do specjalistycznej placówki w Obornikach Śląskich oraz do Szpitala Jednoimiennego w Bolesławcu, celem izolacji.

Wszystkie osoby przeniesione dobrze zniosły drogę i ich stan nie uległ pogorszeniu.

Powtórne badania wszystkich pacjentów zakładu zostaną wykonane w najbliższych czasie

w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bolesławcu oraz Szpitalem Jednoimiennym w Bolesławcu.

Od dnia stwierdzenia zakażenia COVID-19 w Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem, byli to pacjenci w terminalnej fazie choroby.

Stan pozostałych hospitalizowanych pacjentów jest stabilny, pacjenci w dalszym ciągu nie wykazują objawów choroby COVID-19.

Ogólna liczba zakażeń wśród pracowników wynosi 14 osób na łączną liczbę 60 osób. Nadal trwają badania personelu.

Udzielanie świadczeń medycznych jest zabezpieczone przez personel. Personel, który pozostawał

w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym od 6 dni został dzisiaj zmieniony. Do pomocy nad pacjentami zgłosili się wolontariusze, którzy wesprą swoją pracą personel medyczny. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy przez wiele dni trwali przy pacjentach.