Dworzec w Bolesławcu oficjalnie otwarty. Wspaniała metamorfoza- nowoczesność połączona z historycznymi detalami

– Dworzec w Bolesławcu to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest nowoczesna i przyjazna kolej. Dzięki zakończonej właśnie inwestycji, podróżni skorzystają z pięknie odnowionego dworca, który spełnia współczesne standardy obsługi podróżnych. To już szesnasta zakończona inwestycja w obecnym Programie Inwestycji Dworcowych w województwie dolnośląskim – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.